Un syndicaliste convertit une cantine scolaire en "resto"

Le diktat de certains syndicats relevant du secteur de l’éducation à la wilaya de Tiaret, a pris des proportions alarmantes. En effet, après les menaces de suspension prônées par le responsable du S.N.T.E, à l'adresse d'un inspecteur d'administration comme nous l'avons relaté dans nos précédentes éditions, en signalant que la directrice de l’éducation subit des pressions de la part de certains syndicats qui font le printemps et le mauvais temps au sein du siège de la direction de l’éducation. En voila une autre violation, illustrée par la reconversion d'une cantine scolaire en fonction en un " resto" pour amis et spécifiquement du S.N.T.E et la dénonciation de ce dépassement par la directrice de l’école, lui a valu la mutation sur ordre de ce "super syndicaliste" et l'on apprend de suite qu'une enquête administrative a pris de l'ampleur vers d'autres milieux enquêteurs tout en rappelant que la directrice de l’éducation a toujours souffert des pressions subies par certains syndicalistes opportunistes, mais cette fois..la directrice aurait change de cap.. place aux lois!!!