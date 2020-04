Un sportif algérien fait don de 50 millions de masques

Le ministre de la Santé, le professeur Abderrahmane Benbouzid, a fait savoir, ce mardi, qu’un sportif algérien de « haut niveau » a fait d’importants dons à l’Algérie pour aider le pays à faire face à la crise de l’épidémie du Coronavirus (Covid-19). « De nombreux sportifs ont tenu à aider l’Algérie. On a un sportif algérien de haut niveau qui va nous envoyer 50 millions de masques qui ont été déjà achetés et vont être bientôt livrés », a révélé le ministre. « Ce sportif m’a demandé de ne pas dévoiler son nom vu qu’il ne cherche aucune publicité ni hommage. Il veut seulement apporter son aide pour sa famille et pour son pays », a souligné Pr. Benbouzid.