Un soutien de Bouteflika à la tête du RND

Lors d’une session extraordinaire du conseil national du RND, en date du 28 mai 2020, Tayeb Zitouni a été plébiscité nouveau secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND) en vue d’assurer la gestion des affaires courantes du parti. L’ancien P/APC d’Alger-Centre et actuel DG de la SAFEX a annoncé son engagement à travailler selon les principes du RND en gardant à l’esprit le contact des militants, en rejetant tous les facteurs de discrimination et promettant un nouveau départ pour le parti. Dans le même congrès tenu jeudi, au Centre international de conférences d’Alger, l’ex-secrétaire général par intérim du parti, Azzedine Mihoubi, a annoncé qu’il démissionnerait de tout poste de direction dans son parti. Rappelons que Tayeb Zitouni avait pris ses fonctions de Directeur général du Palais des expositions des Pins-Maritimes (ex-Safex) en octobre 2015 sur décision de l’ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika et ce, en remplacement de M. Rachid Gasmi, admis à la retraite. Pour rappel aussi, Tayeb Zitouni a été exclu du RND quelques mois après sa nomination à la tête de la Safex, du temps de l’ancien SG, Ahmed Ouyahia, pour avoir remis en cause la légitimité du 5e congrès du parti. Il avait lancé, alors, un mouvement de redressement aux côtés de Nouria Hafsi et d’autres militants contestataires. Au faîte de son pouvoir, Ahmed Ouyahia qui avait repris les rênes du parti après l’intermède de Bensalah, a mis ses adversaires hors d’état de nuire. Mais, ironie du sort, c’est son ennemi juré Tayeb Zitouni qui va lui succéder officiellement et légalement à la tête du RND, pendant que lui broie du noir dans le noir…C’est assurément une belle revanche pour ce jeune loup politique qui a su garder patience et attendre son heure de gloire. Et son étoile à brillé ce jeudi au Palais des Nations où il a été consacré patron du deuxième parti algérien en termes de poids politiques dans les différentes assemblées. Un peu rancunier par rapport à celui qui l’a exclu du parti, Tayeb Zitouni, n’a pas hésité à glisser une petite phrase assassine : «J’étais un opposant convaincu au sein du parti face aux comportements et aux politiques de l’ancienne direction», lancera-t-il. Et de rassurer ses ouailles par une tirade : «il arrive que le RND tombe malade mais il ne meurt jamais !»