Un sénateur met en cause la mixité à l’université !

Le sénateur Mahmoud Kissari de la wilaya de Laghouat a surpris tout le monde au Sénat lorsqu’il a imputé la baisse du niveau à l’université algérienne à la mixité et aux relations affectives. En effet, dans son intervention lors d’une session du conseil de la nation tenu hier lundi, le sénateur Mahmoud Kissari, a évoqué la mixité à l’université et ce qu’elle entraîne comme « problèmes sur les étudiants ». « On observe que l’université algérienne mixte est devenue un grand espace propice au développement des relations affectives qui occupent le plus clair du temps des étudiants et des étudiantes », a expliqué doctement sur un ton sérieux le sénateur Mahmoud Kissari, devant le ministre de l’Enseignement supérieur, Chams Eddine Chitour, qui riait sous cape. En effet, selon le sénateur « les étudiant(es) perd beaucoup de temps dans les relations affectives qu’engendre la mixité dans les universités ». « Seulement 11,6% de ces relations finissent en mariage, contre 88,4% qui sont vouées à l’échec » avance le sénateur.