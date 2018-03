Un selfie avec le matériel de l’Ansej : souriez !

« Bonjour monsieur le banquier », prononce d’une voix nette, le jeune promoteur à l’issue la décision de jugement de son dossier comme éligible pour le montage d’un projet par l’Ansej ou par sa grande sœur la Cnac. Usant d’une voix claire empreinte d’un ton très correct, il semble vouloir toucher le cœur de son vis-à-vis qui n’est en fait même pas un banquier, mais plutôt qu’un petit agent, pour passer sa demande du fameux prêt institutionalisé par la loi. Même pas un milliard de centimes, pour que l’on s’explique. A lui additionner tous les autres prêts de ses homologues, il ne fera même pas le montant dettes effacées à quelques pays africains, entre autres entités. Et pourtant, ce milliard qui lui est pendu au cou, n’est pas vite attribuable, mais après de longs mois de va et de vient et de courses, et encore en matériels pas en espèces tel qu’en profitent de plus en plus de gâchis ami à la rente… Tellement de fatigue qui lui halalise sans doute le crédit. Mais le banquier au col blanc n’est aperçu que par un plus brillant pied noir que lui. Et entre les deux, ça passe autrement que le petit algérien de l’Ansej. C’est plutôt le banquier qui souhaite le bonjour à son client. Et ce dernier n’est pas dans l’obligation de rétorquer à l’amabilité du salut. Son genre répond souvent juste par un signe de la tête, ou carrément ignorer le patron de la banque qui est au service de la hiérarchie et ses amis. Encore, ce n’est pas l’emprunteur qui doit remplir la demande de prêt, ou se rapetisser. Plutôt au banquier de solliciter comme bien veut celui qui lui jette la bouffée du cigare en plein nez, avant de le voir faire ce qu’il veut de l’argent emprunté, quitte même à le consommer en bien immobiliers à Paris, sans être ni inquiété ni photographié. Car aux dernières nouvelles, les dispositifs de l’Ansej viennent de doter leurs contrôleurs de nouveaux appareils photo pour immortaliser et le matériel et son promoteur comme l’on ne sait quelle preuve à l’appui. Seulement des preuves sur les numéros de série et les chiffres des chèques des videurs des banques, cela n’a pas encore été évoqué, ni conçu, ni dans les banques, ni à la PAF. Eux, ils prennent les selfies en France.