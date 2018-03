Un ‘’séisme’’ frappe la route de Saf Saf

Alerté par quelques citoyens, Moul Firma, était hier à la commune de Saf Saf, pour s’enquérir sur les nouvelles options de gestion des projets créés nouvellement par (l’ancien, nouveau) maire de Safsaf sous les casquettes, RND, FNJS et FLN. A bord de sa Mazda, Moul firma, décida de prendre, le chemin communal du douar E-chaibia, pour visionner le premier projet lancé par (l’ancien, nouveau) maire, il y’a quelques mois seulement dans sa commune et qui s’agit évidemment du bitumage de cette route qui mène vers une zone très peuplée. Une fois sur la dite route bitumée et qui a couté plusieurs centaines de millions à la pauvre commune, et à peine, il parcourut quelques dizaines de mètres, Moul firma, ne peut plus maitriser sa Mazda et il sent le volant qui tremble entre ses mains et entend des cassures au-dessous du chassis de sa voiture. Très inquiet, croyant une crevaison ou avoir percuté un animal, Moul firma s’arrêta difficilement ! Il descend tout en regardant autour de sa Mazda ! Au grand dam de cette localité, il s’est aperçu qu’il roule sur une montagne et non pas sur une route ! Et voilà dira Moul firma le résultat de la DRAG, qui a validé le dossier d’un candidat qui traine derrière lui des casseroles ! Et avec le nouveau pouvoir qu’il lui a été légué, il n’est pas surprenant que Saf Saf , ça va de pire en pire ! Moul firma fait un demi-tour tout en se questionna : comment le DTP a validé la réception de ce projet aux mille malfaçons et où sont les réserves dictées par la loi ?