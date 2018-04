Un séisme de 4,7 a fait trembler Mostaganem

Plus de peur que mal, une secousse tellurique d'une magnitude de 4,7 degrés sur l'échelle de Richter est survenue hier à 16h48 dans la wilaya de Mostaganem, a indiqué le centres Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (craag). Selon la même source, l'épicentre de la secousse a été localisé à 12 kilometres exactement de l’agglomération de Ain Boudinar à l’est du chef-lieu de willaya. Il y a lieu d’indiquer que le tremblement de terre qui a été plutôt violent, a été ressentie dans plusieurs communes de la wilaya et même à Béthioua et Arzew relevant de la wilaya d’Oran. Les éléments de la Protection Civile ont effectué des rondes à travers l’ensemble des daïras de la wilaya afin de vérifier d’éventuels dégâts matériels ou humains. Mais selon mes premières donnes, rien de grave n’a été signalé. La journée d’avant, une secousse tellurique de magnitude de 3,3 a été enregistré au nord de la commune de Sefiane dans la wilaya de Batna à l’Ouest d’Algérie.