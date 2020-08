Un sans-papiers Algériens récompensé suite à un « sauvetage spectaculaire »

Un jeune sans-papiers Algérien a reçu une médaille de la Ville de la part du maire pour sa participation au sauvetage de deux enfants piégés dans les flammes d’un incendie. Selon le quotidien Le Parisien, le jeune Bilal âgé de 30 ans a sauvé, avec l’aide de plusieurs autres jeunes du quartier de la Villeneuve, à Grenoble, deux enfants, âgés respectivement de 3 et 10 ans, qui étaient pris au piège par les flammes d’un incendie dans un immeuble de la ville. Cet acte héroïque a eu lieu le 21 juillet dernier, une vidéo filmée par un des habitants du quartier a fait le tour sur les réseaux sociaux. Les deux victimes de l’incendie, étaient obligées de sauter du 3ème étage de leur immeuble. Heureusement, Bilal et ses amis ont pu les sauver à temps et leur ont permis d’échapper à une mort certaine. « Avec d’autres personnes, j’ai rattrapé le premier enfant, le plus jeune. J’étais si heureux qu’il soit sain et sauf. J’ai pleuré et je l’ai serré fort dans mes bras, il m’a fait pleins de bisous pour me remercier », a confié Bilal au quotidien français.