Un prototype de respirateur artificiel made in Algeria

La société Global Algerian Technology (GATECH), a développé, en collaboration avec le Forum des chefs d’entreprise (FCE), un prototype opérationnel de respirateur artificiel, a annoncé jeudi son PDG Ryadh Brahimi cité par l’agence officielle. « Nous avons pris l’initiative de développer un respirateur artificiel 100% algérien. Aujourd’hui, il est prêt à être industrialisé mais il doit d’abord faire l’objet d’une validation auprès des autorités sanitaires et industrielles », a expliqué Brahimi à la même source. Cette initiative intervient dans un contexte de propagation du coronavirus qui a imposé à plusieurs pays l’interdiction d’exporter ce type d’équipement médical nécessaire pour la prise en charge des malades atteints de cette épidémie.vEn effet, l’équipe Recherche et Développement (R&D) de cette société a été mobilisé pour la réalisation de ce prototype depuis le 16 mars dernier avec la coordination du FCE et en partenariat avec le Centre de Développement des Technologies Avancées (CDTA), l’Université de Ain Témouchent ainsi que les différents ministères concernés. Plusieurs personnes ont contribué également à cette démarche notamment des universitaires, une dizaine de réanimateurs et des Algériens de la diaspora, a noté Brahimi.