Un petit village kabyle met en place une ‘’organisation de guerre’’

En Kabylie, un petit village vient de mettre en place une « organisation de guerre » contre l’épidémie du coronavirus, a rapporté une source médiatique. Une organisation qui donne des leçons de gouvernance et de civisme à l’ensemble des dirigeants locaux. Ce village s’appelle Ait Bouadda, un village kabyle de la commune d’Azazga, dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Le comité de village a mis en place une cellule de veille pour lutter contre propagation de la pandémie du COVID-19. Cette cellule de veille a imposé le confinement général à tous les habitants du village. Mieux encore, ce confinement a été organisé en conformité avec les consignes sanitaires en vigueur dans le monde entier. Les entrées et les sorties du village doivent être signalées et autorisées par le comité du village, des postes de surveillance ont été établis tout autour du village pour veiller sur bon fonctionnement du confinement, toute personne responsable d’un incident ou d’une violation des règles du confinement sera contrainte à payer une amende de 20 mille Da. Et si cette personne récidive, elle sera excommuniée du village et elle fera l’objet d’un rapport circonstanciel qui sera remis aux services de la gendarmerie nationale ! Quant aux horaires durant lesquels les habitants du village Ait Bouadda sont autorisés à faire leurs courses, ils ont été fixés entre 7h00 et 13h00. Les habitants ne peuvent sortir que deux fois par jour au maximum. C’est avec cette organisation bien huilée que le comité de ce village Kabyle de la wilaya de Tizi-Ouzou est en train de mener sa guerre contre l’épidémie du COVID-19. Une gouvernance rationnelle et intelligente dont devrait s’inspirer, estime la source, en toute urgence l’Etat algérien.