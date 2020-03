Un petit bébé guérit du coronavirus sans médicaments

Le cas d’un bébé relayé par le Daily Mail et The New Zealand Herald met en lumière la possibilité d’une transmission entre la femme enceinte et l’enfant à naître. En Chine, l’épidémie de coronavirus semble se ralentir depuis quelques temps tout en gagnant du terrain à travers le monde. Un bébé de 17 jours né à Wuhan, épicentre de l’épidémie mortelle, aurait réussi à se rétablir du coronavirus sans traitement, à en croire les médias locaux. L’infection se serait transmise de la mère à l’enfant, une piste de transmission qui a récemment été mise en avant par des médecins chinois comme le souligne Reuters. Le plus jeune bébé touché par le coronavirus. Diagnostiqué porteur du Covid-19 dont la mère était également atteinte, un bébé souffrant d’une infection des voies respiratoires et de troubles cardiaques a été transféré dans un hôpital pour enfants. Les symptômes, qui étaient d’intensité légère, auraient incité les médecins à ne pas prescrire d’antibiotiques au nouveau-né, selon le Dr Zeng Lingkong, directeur du département de néonatologie de l’hôpital.