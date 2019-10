Un parfum de scandale au Parc !

Les yeux noirs, la barbe frisée et bouclée, les cheveux en broussaille, il ne lâche pas des yeux, Moul Firma, qui vient de garer sa voiture devant la gare routière pour attendre son ami d’Oran. Il ne sait pas ce qu’il lui veut, il a surement un truc qui ne va pas. Moul Firma, trop espionné ces derniers temps, après ses dernières révélations au sujet du foncier, se glisse lentement parmi les passagers et prend place sur une banquette au fond de la salle d’attente. Au moment, où il s’apprête à allumer son cigare pour se détendre, il sent une main étrange lui tendre le briquet. C’est bien lui, l’homme qui le surveillait de loin ! Ce dernier voyant, Moul Firma, pris de panique, laisse apparaitre un petit sourire, pour le réconforter, tout en lui faisant savoir, qu’il a été envoyé par un informateur qui veut garder l’anonymat pour l’informer sur quelques dossiers concernant quelques dépassements au niveau du parc des singes. Moul Firma, poussa un grand soupir de soulagement, et l’invita à partager sa banquette. Voilà, lui dit, le barbu : je suis envoyé par un cadre du parc, qui m’a demandé de te transmettre des faits concernant beaucoup de choses qui se font dans les coulisses de ladite entreprise, afin de les publier et les révéler au grand public, affirme l’interlocuteur. Enchainant, que les gens à Mostaganem ont été interloqués, par la dernière naissance de deux tigres mais ils n’ont pas été informés des deux lions de Blida qui ont dévoré tous les marchés des plantes à coût de milliards ! Mon informateur te promet, dit-il de t’envoyer tous les documents concernant ce dossier (l’achat des plantes de Blida) et le fameux ‘’Moul Kangoo, 09’’, ainsi que le dossier concernant les 10 hectares de la propriété forestière, mais avant, il est important de te révéler les fais suivants : Au sujet des locations des espaces et kiosques à l’intérieur du parc, l’informateur, révèle, que l’attribution a été faite aux enchères publiques à raison de montants allant de 65 millions de cts , 35 millions de cts jusqu’à 10 millions de cts par mois. En effet, tout est dans les règles, mais ! Les bénéficiaires ont continué à payer lesdites sommes pendant trois mois seulement, et après, on entend dans les coulisses, que des négociations auraient été faites à l’amiable entre la direction et les locataires , le cahier de charges a été mis dans les archives, et les loyers ont été révisés et 60% du montant réel du loyer a été défalqué, à titre d’exemple, celui qui payait 60 millions, il ne paye que 16 millions de cts, explique ce dernier, tout en confirmant que le commissaire aux comptes de l’entreprise avait mis en garde l’administration sur ces dépassements, mais , le scandale a été bel et bien enterré, heureusement, dit-il que le wali en tant que président du conseil de ladite entreprise , n’a pas, siégé au conseil, et n’a pas validé les résolutions de cette entreprise, ce qui confirme , que le wali, aurait été informé qu’un parfum de scandale entourait la gestion de cette institution ! Mais le wali, est-il au courant que la responsable de cet établissement, avait été limogée du poste de responsable de l’agence foncière par l’ancien wali pour mauvaise gestion ! S’interroge le compagnon de Moul Firma, avant de continuer son récit : Une autre nouvelle très importante, actuellement, l’administration mobilise tous ses fidèles pour restituer les anciens contrats sous prétexte de les renouveler, mais en vérité, elle veut effacer toutes les traces de sa mauvaise gestion. Car les anciens contrats sont incompatibles avec la réalité sur le terrain, le métrage des terrains inscrit sur le contrat n’est pas le même que celui exploité par l’investisseur, un patron de restaurant à titre d’exemple ne bénéficie que d’un terrain de 9m2 sur le contrat, mais sur le terrain il occupe plus de 450m2 ! Conclut le bonhomme. Moul Firma, impatient d’attendre son ami d’Oran sort son tel pour l’appeler, mais, soudain, un nouveau message, s’affiche sur l’écran : Alerte, un Château d’eau de 1000m3 a été détourné à Mesra ! A suivre