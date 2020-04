Un nouveau coronavirus découvert en Inde

Un nouveau type de coronavirus vient d’être identifié par des chercheurs indiens qui ont étudié des chauves-souris qui habitent dans des États du pays, populaires auprès des touristes. Des membres du Conseil indien pour la recherche médicale (ICMR) ont découvert un nouveau type de coronavirus chez les chauves-souris vivant dans le pays, rapporte le magazine anglophone India Today. Selon le média, il s’agit du virus BtCoV détecté chez des chauves-souris dans l’État du Himachal Pradesh (nord), ainsi que ceux du Kerala et du Tamil Nadu (sud) très prisés par les touristes. D’après le Dr Pryagya Yadav de l’Institut national de virologie, la dangerosité de ce nouveau coronavirus pour les humains reste à étudier. Jusqu'à présent, il n'existe aucune preuve définitive du fait qu’il est capable de provoquer des maladies chez l’Homme. «Nous pouvons affirmer avec certitude que le coronavirus des chauves-souris n’a aucun rapport avec le virus SARS-CoV2 à l’origine de la pandémie actuelle», souligne le chercheur. La pandémie du Covid-19, qui affecte la quasi-totalité de la planète, a fait plus de 117.000 morts, selon le dernier bilan dressé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En Inde, on recense actuellement près de 400 décès et plus de 11.000 cas d’infection au nouveau coronavirus.