Un nouveau SG pour le ministre Chitour

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MERS), sous l’impulsion de son premier responsable, Chemseddine Chitour , semble vouloir faire peau neuve. Ainsi, le ministre a-t-il installé officiellement, ce mercredi, son nouveau SG, Mounir Berrah, a-t-on appris d’une source auprès du MERS.Berrah, supplée Pr. Mohamed Tahar Abadlia, «appelé à d'autres fonctions», selon la même source ajoutant que lors de la cérémonie d'installation, tenue au siège du ministère, Chitour a remercié l'ex-SG pour les efforts consentis lors de l'accomplissement de ses missions, tout en souhaitant réussite et succès à Berrah dans son nouveau poste. Rappelons que le ministre de l’Enseignement supérieur Chems Eddine Chitour a mis fin à la polémique sur l’enseignement en anglais dans l’université algérienne. Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Chems Eddine Chitour a levé les ambiguïtés relatives à la question de l’enseignement en langue anglaise à l’université, en rassurant la communauté universitaire algérienne. Effectivement, dans un communiqué, le Pr Chitour avait souligné que « l’enseignement de l’anglais dans le cursus universitaire sera par paliers et cette année, il ne concernera que les étudiants en cycle de doctorat et qui ont réussi leurs épreuves. » Il explique, d’autre part, que les étudiants peuvent continuer leur cursus sans inquiétudes, et qu’aucun professeur ne sera mis à la porte. Contrairement à son prédécesseur, Chems Eddine Chitour opte pour une introduction en douceur de l’anglais dans le cursus universitaire algérien. Ainsi, la décision de généraliser l’usage de la langue anglaise à l’université sera appliquée par « dose progressive » en prenant en considération « l’adaptation nécessaire à cette nouvelle donne », selon la même source. Dans ce sens, le ministre de l’Enseignement supérieur a expliqué qu’il était nécessaire d’adapter l’environnement culturel des universités face à ce défi linguistique, annonçant qu’une création « d’un bouquet de chaines TV pour l’enseignement de l’anglais » est prévue très prochainement.