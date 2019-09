Un mystérieux plaignant relance l’affaire ‘’Nezzar ‘’

Vendredi prochain, un quatrième plaignant sera officiellement auditionné en Suisse par la procureure en charge du dossier ‘’Nezzar’’ qui fait couler beaucoup d’encre depuis 2011, a rapporté le site d’informations ‘’Algérie Part’’. Ce quatrième plaignant s’appelle M. Abaidia, a-t-on appris au cours de nos investigations. Selon nos sources, M. Abaidia se déplacera depuis l’Algérie pour rejoindre la Suisse où il devra être auditionné à partir de 10 heures au centre d’audition du Guisanplatz à Berne, la capitale administrative et politique de la Suisse. D’après les investigations effectuées par le site d’informations, la présence du général à la retraite Khaled Nezzar n’est pas exigée par la justice suisse. Ceci dit, la loi suisse lui permet d’assister à cette audition. Mais pour le moment, le plus étrange demeure le secret qui entoure le parcours et les motivations de ce 4e plaignant, à savoir M. Abaidia. La source qui a rapporté l’information, n’a pas pu obtenir des informations fiables sur son parcours ni sur les sévices dont il fut victime au cours des années 90.