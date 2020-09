Un ministre présente ses excuses après des propos polémiques

Le ministre de la poste et de la télécommunication, Brahim Boumzar, a présenté ses excuses publiques sur sa page Facebook, suite à ses déclarations qui ont fait beaucoup de tapage sur les réseaux sociaux, rapporte une source médiatique. En effet, selon la même source, le ministre a déclaré dans un message sur la page officielle du ministère: « Je m’excuse auprès des miens et mes frères pour les mots qui ont été mal compris et qui ont été détournés». Boumzar a poursuivi en disant: « non pour la fitna, un seul peuple un seul pays ». En effet, lors de sa visite dans la wilaya d’Oran, Boumzar a déclaré pour exprimer son indignation sur l’absence de moyens dans une cité de logements: « Je ne suis pas dans le désert, je suis à Oran, la capitale de l’Ouest, un quartier de 40 000 personnes sans bureau de poste est inconcevable » a-t-il lancé face aux responsables locaux. Ces déclarations sont considérées comme une discrimination et ont provoqué la colère des jeunes et des militants, car ils considéraient qu’elles incluaient la discrimination en termes de droits et d’inégalité dans les différentes régions du pays notamment entre le Sud et le Nord, a-t-on estimé.