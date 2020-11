Un ministre français à Alger avec une liste de personnes à expulser

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, devrait effectuer une tournée à Malte, en Tunisie et en Algérie à partir de vendredi, dans un contexte marqué par les récentes attaques terroristes, a rapporté lundi 2 novembre 2020 la chaîne de télévision française BFMTV. Le ministre de l’Intérieur de la France a précisé qu’à l’occasion de son déplacement en Algérie et en Tunisie, il discutera avec ses homologues ministres de l’intérieur pour échanger davantage d’informations et se mettre d’accord « sur le renvoi d’un certain nombre de personnes qui appartiennent à ces pays, puisqu’ils ont la nationalité de ces pays et qu’ils sont confondus de radicalisation dans notre pays », a déclaré Gérald Darmanin. La visite officielle du ministre français intervient alors que le principal suspect de l’attaque de Nice ayant fait trois morts dans une église le 29 octobre dernier est un Tunisien de 21 ans arrivé clandestinement par l’île italienne de Lampedusa. Invité ce lundi sur BFMTV-RMC, le ministre français de l’Intérieur a précisé que la France a expulsé « 16 personnes confondues de radicalisations », depuis un mois, précisant que 458 personnes ont été expulsées depuis trois ans. M. Darmanin se rendra également en Russie « dans les prochains jours » pour discuter de ces questions. « J’ai demandé aux préfets de mettre l’intégralité des étrangers en situation irrégulière confondus de radicalisation dans les CRA », les centres de rétention administrative, a souligné le ministre, précisant qu’ils sont « une centaine ».