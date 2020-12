Un mémorial en hommage à l’ancien Président Chadli

Un mémorial en hommage à l’ancien président de la République, Chadli Bendjedid (1929-2012) a été inauguré vendredi à Sebaâ, village natal de feu M. Bendjedid, dans la commune de Berrihane (wilaya d’El Tarf), à l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire des événements du 11 décembre 1960. Chadli Bendjedid a été président de l’Algérie de 1979 à 1992. Accompagné de la famille révolutionnaire et du président de l’Assemblée populaire de wilaya, Lakhdar Bouhara, le chef de l’exécutif local, Harfouche Benarar, a inauguré le monument en présence de la sœur, du fils et plusieurs proches du défunt Chadli Bendjedid, dans une ambiance particulière empreinte de sérénité. Des témoignages sur le combat de feu Chadli Bendjedid pour le recouvrement de l’indépendance du pays au cours de la Guerre de libération nationale et son parcours de chef de l’Etat de 1979 à 1992 ont été présentés, à l’occasion.