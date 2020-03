Un mariage provoque 4 contaminations au Covid-19 à Bejaia

Un mariage organisé en cachette ayant eu lieu il y a quelques jours à Bejaia, risque de provoquer un drame. Et pour cause ! Quatre (4) nouveaux cas positifs au coronavirus ont été enregistrés dans la nuit de vendredi à samedi sont signalés par la cellule de communication de cette wilaya qui précise que ces personnes avaient assisté à un mariage à Tichy. Du coup, elle lance un appel alarmant à toutes les personnes ayant assisté à cette fête de se rendre en «urgence» dans des établissements de Santé pour se faire tester. Le plus inquiétant selon la même source, est que les quatre personnes atteintes (trois jeunes femmes et un homme, issus de la localité d’Aokas) sont issues d’une même famille. La même source a fait savoir que les résultats des prélèvements effectués sur quatre personnes qui présentaient des symptômes du coronavirus, depuis quelques jours, se sont avérés positifs.