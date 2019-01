Un maire entre illégalement en Tunisie et se fait arrêter

La police tunisienne a arrêté, samedi, le maire de la commune de Douar El Maa, dans la wilaya d’El Oued, entré illégalement en Tunisie. Mohamed Errighi a été intercepté, en compagnie de son adjoint et d’un infirmier, sur le territoire tunisien où ils sont entrés sans passer par les postes frontaliers habituels. Selon des sources médiatiques, la police tunisienne mène une enquête pour connaître les raisons ayant conduit cet officiel algérien à faire cette démarche incompréhensible. Certes, l’Algérie et la Tunisie n’imposent plus, depuis plusieurs années déjà, l’obligation de visa, mais les visiteurs sont tenus de passer par les voies légales et avoir le cachet de la police des frontières sur leurs passeports.