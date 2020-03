Un labo offre 4.000 euros pour se faire contaminer par le coronavirus

Le coronavirus continue de se propager à travers le monde. Les scientifiques tentent de trouver des traitements pour y mettre fin, et plusieurs essais cliniques sur les vaccins possibles ont déjà vu le jour. Comme le relaient plusieurs médias britanniques dont The Times, la course aux expérimentations pour découvrir un vaccin va plus loin encore : un laboratoire propose aux volontaires l’équivalent de 4000 euros pour se faire injecter le coronavirus. Découvrez les détails de cette expérience surprenante également rapportée par nos confrères du Point et de la Dépêche. Hvivo, c’est le nom du laboratoire situé à Londres, qui a publié une annonce qui fait couler de l’encre. Afin de trouver un vaccin adapté, les biologistes britanniques, tentent par tous les moyens de trouver des cobayes humains qui seraient volontaires afin de se faire contaminer. En contrepartie ? Une rémunération financière d’un montant de 3500 livres, soit l’équivalent de 4000 euros. Le laboratoire Hvivo recherche vingt-quatre volontaires au total. Ces participants se verront contaminés par deux souches atténuées du coronavirus, la OC43 et la 229E. Des symptômes respiratoires moindres par rapport aux conséquences des souches plus dangereuses, risquent d’apparaître pendant que ces cobayes humains resteront mis en quarantaine avec un régime alimentaire surveillé, pendant 14 jours. Le but de l’entreprise contribuera à la recherche d’un traitement médicamenteux, et de vaccins, sans effets secondaires. Ainsi, les participants de cette expérience ne seront pas livrés à eux-mêmes, et une équipe de soins pluridisciplinaires sera mise à leur disposition dont des médecins, et des infirmiers. Les tests et les prélèvements se feront régulièrement, afin d’évaluer l’efficacité des traitements administrés.