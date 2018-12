Un journaliste franco-algérien en visite à Israël

Le journaliste franco algérien Nader Alouche, n’économise pas d’éloges à l’égard de l’Etat hébreux, lors de son passage sur la chaîne de télévision «I24News». Il a déclaré que sa visite en Israël s’inscrit dans le cadre d’un rapprochement entre les sociétés civiles israéliennes et arabes. Il va jusqu’à s’adresser aux palestiniens en les appelant à faire comme les israéliens : «Qu’attendez-vous, ne nous (les arabes, NDLR) humiliez pas». Le plus grave, Nader Allouche «reconnait la légitimité historique d’Israël» sur la terre de la Palestine. Jérusalem serait, selon lui, une ville judéo-chrétienne mais pas musulmane. Cette déclaration a provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux algériens. En revanche, l’algérianité de Nader Allouche est remise en cause du fait qu’il est de nationalité française et n’a jamais vécu en Algérie.