Un imam veut un véhicule avec vitres fumées

L’imam de « Djamaa El Kebir », Ali Aya est intervenu sur l’un des plateaux de la chaine de télévision privée Ennahar pour défendre le pouvoir d’achat de ces collègues. À la question de savoir si les imams sortent aujourd’hui pour défendre des revendications purement matérielles, le cheikh dit que « oui ». « Nos revendications sont d’ordre matériel (…) nous demandons le strict minimum et c’est 80 000 DA par mois », avance-t-il. L’imam de Djamaa El Kebir réclame également un appartement. « Pourquoi pas des terrains et une villa », ajoute-t-il avec un sourire narquois, avant de lancer. « Une voiture de service avec des vitres fumées comme celles qu’on donne aux ministres ne sera pas de refus. Et d’ajouter, en s’interrogeant, « Pourquoi pas ? Les imams ne le mériteraient-ils pas ? »