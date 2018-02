Un imam pour arrêter la grève du Cnapeste

L’aspect religieux est décidément partie intégrante et inébranlable dans la sphère politique et arrive même à influencer des décisions gouvernementales. Après l’épisode Chakib Khelil qui s’est racheté une légitimité dans les zaouïas, c’est au tour de la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghabrit, d’adopter une initiative émanant d’un imam pour endiguer un mouvement de grève qui ne cesse de s’amplifier. En effet, la ministre de l’Education vient de donner son approbation pour une initiative proposée par l’imam Cheikh Ali Aya et un avocat connu des médias Nadjib Bitam. Cette initiative consiste à ce que le Cnapeste, qui a entamé une grève nationale illimitée, et la tutelle fassent des concessions.