Un imam algérien condamné à 6 mois de prison pour pédopornographie

Un imam algérien a été arrêté et condamné en France suite à la découverte de fichiers à caractère pédopornographique sur son ordinateur. Selon plusieurs médias français, l’imam âgé de 50 ans, d’origine algérienne, a été jugé au tribunal correctionnel d’Evreux en comparution immédiate, et a écopé de 6 mois de prison ferme. L’imam été parti d’Algérie en avril 2019, et a été envoyé par la grande mosquée de paris vers le commune française de Gaillon dans le département de l’Eure pour y officier au cours de mois de mars 2020. « Pendant le confinement, par curiosité, j’ai téléchargé ces images. Je voulais savoir pourquoi les gens faisaient du mal aux enfants. Et après, c’était plus fort que moi. Je n’arrivais plus à me retenir », a-t-il confié durant l’audience selon le quotidien régional. Ainsi, ses téléchargements on tous été effectués entre le 8 et le 26 mars dernier. Le coupable a été arrêté car il avait consulté et avait en sa possession 247 fichiers à caractère pédopornographique, qu’il avait téléchargés avec un logiciel. Le quinquagénaire a été localisé par les services de police grâce à son ordinateur portable contenant les preuves de son crime.