Un hôpital saccagé à Khenchela !

Le nouvel hôpital de la daïra de Chechar, 50 km au sud du chef-lieu de la wilaya de Khenchela, a été saccagé suite au décès d’une femme quelques jours de après sa sortie de l’hôpital. En effet, d’énormes dégâts matériels ont été causés par un groupe de jeunes après la mort d’une femme qui avait été hospitalisée dans cet établissement. Selon une source locale, ces malfaiteurs n’ont pas digéré la mort de cette femme et ils ont commencé à saccager le centre hospitalier. Alertés par le personnel de l’hôpital, les forces se sont intervenus et ouverts une enquête pour déterminer les causes de ces actes.