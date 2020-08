Un homme d’affaires algérien retrouvé assassiné en Turquie

Un homme d’affaires algérien a été retrouvé mort, vendredi 14 août, à l’intérieur du coffre de sa voiture à Antalya, en Turquie. Selon plusieurs médias Turcs, l’homme d’affaires algérien, un dénommé Mohamed Mekki, a été retrouvé assassiné dans le coffre de sa voiture. Le corps du défunt a été découvert criblé de coups de poignard, et enveloppé dans un drap. Le corps a été retrouvé vendredi après minuit. Les services de sécurité et de secours turcs, ainsi qu’une équipe médicale se sont aussitôt dépêchés sur la scène de crime pour faire un état des lieux. L’examen préliminaire a révélé que Mohamed Mekki, âgé de 44 ans, a reçu une vingtaine de coups de poignard, notamment au niveau du thorax et des bras. La dépouille a été transférée vers la morgue de l’hôpital le plus proche.