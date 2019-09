Un gardien gère le Stade du 20-Août

Le stade du 20 août 1955 d'Alger est géré par un ouvrier professionnel exerçant auparavant comme gardien à la mairie de Belouizdad, a-t-on appris du site Algérie1. Cette triste réalité, qui fait que l'une des plus importantes enceintes sportives de la capitale n'ait pas à sa tête un directeur aux compétences avérées, est connue de tous dans les quartiers populaires de Belcourt. En effet, personne ne semble étonner après la survenue du double drame au niveau de ce même stade ayant coûté la vie à cinq personnes lors du concert de Soolking le 22 août dernier et à un enfant de 4 ans mercredi dernier, qui avait été atteint par la chute de l'une de ses portes métalliques. Le président de l'assemblée populaire communale de Belouizdad a fini par mettre fin aux fonctions de ce gardien à la tête du 20 août une semaine après les deux drames précités. Les mauvaises langues mettent en avant la proximité et les liens étroits entre le maire et ce "gestionnaire", ainsi que le temps mis pour fermer l'enceinte sportive et relever de ses fonctions le fameux "patron" du stade. Signalons que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, malgré la situation catastrophique dans laquelle se trouve les stades de football a continué à polémiquer concernant l’éventuelle organisation, par l’Algérie, de la CAN-2021 de football, en lieu et place du Cameroun. «Oui, l’Algérie peut organiser la CAN-2021 et a les moyens de le faire. Nous avons les infrastructures nécessaires pour y parvenir. Nous avons vu en Egypte, ils ont remis à niveau leurs stades en seulement 6 mois. Même si certains peuvent dire que j’exagère, je maintiens mes dires», a déclaré Bernaoui. Le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Seidou Mbombo Njoya, avait déjà répondu aux propos de Bernaoui, indiquant que son pays «sera prêt pour organiser la CAN-2021». «Il n’y a pas d’équivoque, le Cameroun organisera la CAN-2021. Le passage de témoin a eu lieu. J’ai été stupéfait, comme tout le monde, mais par la suite, je suis allé à la quête de l’information. Je pense tout de même que les propos du ministre des Sports algérien ont été probablement un tout petit peu déformés», avait-il affirmé.