Un enfant cancéreux chassé de l’hôpital d’Oran !

Il s’est plaint des conditions de prise en charge des patients atteints d’un cancer auprès du ministre de la Santé, l’enfant qui était dans un état critique s’est retrouvé viré de façon arbitraire d’un établissement public de Santé. La Direction du centre anti-cancer « Emir Abdelkader » d’Oran a pris la décision de chasser un enfant, âgé de 15 ans, et sa mère sans se soucier de son état de santé parce qu’il s’est plaint des conditions de prise en charge des patients auprès du ministre de la Santé. Selon Ennahar Online, l’enfant a été transféré à l’établissement hospitalier universitaire (EHU) « 1er Novembre » mais n’a pas été pris en charge car ce dernier ne contient pas de service spécial enfants. Après que l’affaire ait fait du bruit sur les médias et les réseaux sociaux suscitant l’indignation de bon nombre d’internautes, la Direction du centre anti-cancer « Emir Abdelkader » est revenue sur sa décision et a réintégré le petit Mohamed.