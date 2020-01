Un élu démissionne après l’image choquante d’un écolier

L’image choquante d’un écolier contraint de faire des kilomètres à pieds sur un chemin plein de boue pour arriver à l’école, a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Abderahamane Debladji, membre d’une assemblée populaire de wilaya de Relizane, a démissionné de son poste après la diffusion de la photo de Nadir par les internautes, rapporte Ennahar Online. Il avait présenté sa démission au président de l’Assemblée populaire de la wilaya(APW), indique cette source. Nadir est contraint, chaque jour, de faire un parcours pénible ( 3 kilomètres) et surtout dangereux parfois semé d’embûches, sous le froid et la pluie et ce, dans des conditions déplorables dans un quartier d’Ouled Yahia Belkheir dans la commune de Dar Ben Abdellah …no comment.