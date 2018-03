Un contrat d’armement de 2,5 milliards de dollars

Le groupe naval allemand de construction militaire et civile TKMS (ThyssenKrupp Marine Systems), la filiale du groupe de sidérurgie allemand, est sur le point de signer un gros contrat en Algérie portant sur la vente de deux corvettes Meko (entre 3.000 et 3.400 tonnes), selon la revue Périscope appartenant au Think Tank russe Cast. Pour les équiper, Alger va aussi acquérir six hélicoptères Super Lynx du constructeur italien AgustaWestland. Ces deux frégates seront surarmées avec des missiles anti-navire suédois RBS 15 mark III (Saab Bofors Dynamics) ainsi que des missiles sud-africains de défense anti-aérienne Umkhonto (« fer de lance de la nation ») et air-sol Mokopa (Denel). Les hélicoptères emporteront des torpilles légères franco-italiennes MU 90 fabriquées par le consortium Eurotorp (50/50 Finmeccanica et DCNS-Thales). L'ensemble du contrat est estimé à 2,5 milliards d'euros, selon Cast. C'est donc une très bonne nouvelle pour TKMS, qui n'a plus vendu de bâtiment de surface depuis 1999, année de la dernière vente en Afrique du sud. Cela l'est beaucoup moins en revanche pour DCNS, qui avait peu de chance au regard des difficiles relations franco-algériennes, les groupes russes et surtout BAE Systems, qui lorgnait énormément sur ce prospect pour relancer ses ventes. Selon des sources, aucun d'entre eux n'a été invité à concourir par Alger. Ce contrat, qui selon d'autres sources ne s'élèverait qu'à 2,2 milliards d'euros, devrait être signé fin mars entre Alger et Berlin, décidément très éclectique dans ses ventes d'armements à l'international : 200 chars Leopard 2A7 en Arabie saoudite et un nouveau sous-marin Dolphin, à Israël.