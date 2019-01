Un conseiller de Sarkozy pour Ali Ghediri

Ali Ghediri accélère l’installation de ses comités de soutien en Algérie et… à l’étranger. En France, le général-major à la retraite et candidat à l’élection présidentielle du 18 avril prochain vient de désigner officiellement Abderrahmane Dahmane, ex-secrétaire national à l’immigration de l’UMP et ex-conseiller à l’intégration à l’Elysée, comme directeur de campagne en France. « J’ai été chargé officiellement par Ali Ghediri de mettre en place des comités de soutien dans toute la France pour mobiliser notre diaspora autour de la rupture et du changement », a fait savoir Abderrahmane Dahmane dans une déclaration à Algérie Part. Inspecteur général de l’Éducation nationale, Abderrahmane Dahmane, d’origine algérienne, a occupé des fonctions stratégiques à l’époque de Nicolas Sarkozy. Conseiller à l’intégration et chargé de la diversité à l’Elysée entre 2007 et Mars 2011, Abderrahmane Dahmane est convaincu que le candidat Ali Ghediri est celui qui peut apporter un nouveau souffle à l’Algérie.