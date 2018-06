Un commentateur de l’ENTV déclenche l’indignation

Samy Noureddine, l’un des plus anciens commentateurs sportifs de l’ENTV, a dérapé, jeudi 7 juin, soir en se moquant en direct d’un joueur de l’équipe nationale de football. Commentant le match amical Portugal-Algérie, il a évoqué le milieu défensif Salim Boukhenchouch en des termes dégradants et cyniques. « Boukhenchouch, le fils de Merouana, joue au Portugal face à Christiano Ronaldo. Le destin porte parfois de bien curieuses choses », a-t-il déclaré. Des propos qui ont déclenché une vague d’indignation et de condamnation sur les réseaux sociaux. Samy Noureddine mérite un carton rouge. Choqués par ces propos, dits à une heure de grande écoute et à l’antenne d’un média public, les internautes ont vite réagi sur les réseaux sociaux pour condamner le journaliste et exiger des éclaircissements de l’ENTV.