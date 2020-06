Un chercheur algérien obtient son 1500 ème brevet d’invention

Un chercheur algérien, le Docteur Belgacem Haba, a obtenu récemment son 1500e brevet d’invention aux Etats-Unis dans le domaine des technologies intelligentes. L’annonce a été faite sur la page Facebook de l’ambassade des Etats-Unis en Algérie. « Félicitation pour le fils de la wilaya d’El Oued, le célèbre inventeur, Belkacem Haba, qui a obtenu son 1500e brevet d’invention dont 500 aux États-Unis », a écrit l’ambassade américaine. Apres avoir obtenu un diplôme de licence à l’université Hourari Boumedienne d’Alger (USTHB), le docteur Belkacem Haba s’est envolé au USA pour poursuivre ses études où il a obtenu un Master et un doctorat en science des matières et en engineering à l’université américaine Stanford. A noter que le chercheur algérien figure le top 100 du classement des inventeurs les plus productifs au monde, selon la revue R&D en 2012.