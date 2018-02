Un bureau d’aide à la nationalité française à Alger

La nationalité française draine de plus en plus d’Algériens qui tentent par tous les moyens de rallier l’autre côté de la rive. Pour ce faire, certains recourent aux passeurs de migrants, d’autres préfèrent cependant des méthodes plus administratives. Un “bureau d’aide à la nationalité française a ouvert ses portes à Alger, dans la commune Bir Khadem, a-t-on constaté. Ce bureau, qui se dit “indépendant de l’ambassade de France à Alger”, affirme accompagner les Algériens ou descendants d’Algériens nés avant le 1er janvier 1963 pour obtenir la nationalité française.