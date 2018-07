Un avion vide tout son réservoir à Paris

Les passagers d’Air Algérie ont vécu des moments de panique, ce vendredi, lorsque l’avion qui avait décollé de l’aéroport Charles-de-Gaulle a été obligé, au bout de cinq minutes de vol, de tourner au-dessus de Paris pendant 48 minutes, avant d’être autorisé à atterrir sur le tarmac du même aéroport. Aucune explication n’a été fournie par les membres de l’équipage. Le tableau d’affichage indique que l’appareil d’Air Algérie a quitté l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle à 18 heures 25 minutes et a atterri à 19 heures 13 minutes. Les pilotes ont une consigne de vider les réservoirs lorsqu'ils savent que l'atterrissage sera difficile, par exemple, dans un autre aéroport où les pistes sont plus courtes, plus étroites.....où si les roues ne sortent pas, que certains problèmes dans l'électronique de l'avion se posent.