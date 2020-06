Un avion spécial pour Chaba Sihem

Lors de l’émission ‘’Time Summer’’ diffusée dans l’après-midi de lundi sur Echorouk TV, la chanteuse Chaba Sihem a révélé comment son actuel mari (qui travaille dans l’aviation, vraisemblablement à Air Algérie) lui a envoyé un avion pour la récupérer de Tamanrasset où elle était bloquée avec d’autres chanteurs. À l’époque, dit-elle, j’étais célibataire et mon actuel mari je le connaissais à peine. ‘’Je l’ai appelé depuis Tamanrasset pour lui dire que j’étais bloquée à cause d’une tempête de sable et je voulais savoir s’il y avait un vol prévu pour Tamanrasset’’, a-t-elle raconté. Alors le bonhomme lui dit que si elle accepte de l’épouser, il lui enverra un avion spécial. Et effectivement, a-t-elle dit, après avoir dit oui, on m’a annoncé une demi-heure après qu’un avion va décoller d’Alger. A son arrivée à Alger, le bonhomme l’a accueillie sur le tarmac en pyjama.