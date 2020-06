Un avion spécial à la disposition du ministère de la Santé

Lors de la réunion périodique du Conseil des ministres a tenu dimanche par visioconférence, le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a instruit de mettre un avion à la disposition du ministère de la Santé en vue de son déplacement, à tout moment sur les lieux, afin de s’assurer des informations relayées ici et là. Le chef de l’Etat a également ordonné le durcissement du contrôle dans certains hôpitaux qui seraient, selon les médias, en surcharge et où des cas de patients non pris en charge seraient enregistrés. Pour rappel, lors de la même réunion le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière a présenté un exposé sur l’évolution de la situation sanitaire nationale liées au Covid-19, ainsi que sur les dispositions prises par la juguler. En revanche, le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie a recommandé la poursuite de l’application stricte des gestes barrières afin de contenir les cas isolés, a souligné le ministre.