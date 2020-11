Un autre mandat d’arrêt contre Chakib Khelil

Selon le quotidien francophone El-Watan, l’ancien ministre de l’énergie, Chakib Khelil, son épouse et ses deux enfants sont désormais sous le coup de mandats d’arrêts internationaux, et ce, après la réactivation de la procédure d’enquête qui les concernait et qui était en suspens depuis la fin 2013. L’affaire concerne une vingtaine de personnes, dont l’ex-ministre de l’Energie, Chakib Khelil, son épouse et ses deux enfants, Ali Haddad, Mahieddine Tahkout et près d’une quinzaine de magistrats, dont sept sont en activité. Pour sa part, Tayeb Louh aura aussi à faire face à un autre dossier en justice concernant la «dilapidation de deniers publics» en lien avec les marchés d’acquisition des bracelets électroniques et dont l’instruction est toujours en cours, ajoute la source.