Un ancien ministre marocain recadré à cause de l’Algérie

Salaheddine Mezouar, ancien ministre marocain des Affaires étrangères et actuel président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM –équivalent du FCE en Algérie), a été recadré par le gouvernement de son pays après un commentaire sur la situation en Algérie. « Le gouvernement de Sa Majesté le Roi dénonce la démarche ‘irresponsable, maladroite et irréfléchie’ de Salaheddine Mezouar, président de la CGEM qui a cru devoir commenter la situation interne en Algérie lors d’une conférence internationale tenue à Marrakech », a indiqué le ministère marocain des Affaires étrangères dans un communiqué. Et de rappeler, « la CGEM, ne peut se substituer au gouvernement de SM le Roi dans la prise de positions sur les questions internationales et notamment le développement dans ce pays voisin ». Suite à cela, Salaheddine Mezouar a démissionné de son poste.