Un ancien footballeur en prison à cause d’un jeu de cartes !

L’ancien international algérien, Nouri Ouznadji a été placé ce jeudi 6 février, en détention provisoire à la prison d’El Harrach. Il est accusé d’avoir causé une grave blessure à la tête à son ami à cause d’une partie du jeu de cartes connu sous le nom « les Loups-Garous de Thiercelieux », rapporte le journal arabophone, Ennahar. Selon la même source, l’ancien joueur de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) et du Nasr Athletic Hussein Dey (NAHD), aurait été arrêté suite à une bagarre l’ayant opposé à son ami habitant le même quartier que lui. La bagarre s’est déclenchée à cause du jeu de cartes « les Loups-Garous de Thiercelieux ». La victime se trouve depuis 5 jours, dans le coma. Soufrant d’une grave blessure au niveau de la tête, elle a été transférée en urgence au service de réanimation de l’hôpital Mustapha Pacha. Nouri Ouznadji restera en détention provisoire jusqu’à l’ouverture de son procès. Il pourrait être poursuivi pour tentative d’homicide involontaire, il risque une lourde peine de prison.