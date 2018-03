Un an et demi de salaire pour l’épouse du limogé

L’épouse d’un ex-directeur de l’exécutif de la wilaya de Médéa continuait à percevoir son salaire d’un organisme relevant de la direction de son mari et ce, depuis un an et demi avant d'être découvert suite à un contrôle de routine opéré par l’administration occupée auparavant par son mari relevé de ses fonctions par décret présidentiel. Il est à noter que l’épouse a retrouvé son mari immédiatement après son limogeage. L'administration a ordonné une enquête auprès de la caisse des œuvres sociales où elle travaillait. Qui sait, peut-être que l'enquête révèlera d'autres scandales!