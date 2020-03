Un an de prison requis contre Lakhdar Bouregaâ

Le procureur général près le tribunal de Bir Mourad Rais a requis, le jeudi 12 mars 2020, un an de prison ferme et 20 000 DA d’amende contre le Moudjahid Lakhdar Bouregaâ, a indiqué le Comité national pour la libération des détenus (CNLD). Lakhdar Bouregaâ est accusé « d’atteinte à corps constitué » et « atteinte au moral de l’armée », précise la même source. Le verdict à l’encontre du moudjahid Lakhdar Bouregaa a été fixé pour le 26 mars 2020, a indiqué le comité national pour la libération des détenus CNLD. A rappeler que Lakhdar Bouregaa, a été arrêté le samedi 29 juin 2019 et placé en détention provisoire le dimanche 30 juin 2019. Il a été remis en liberté provisoire depuis le 2 janvier.