Un ami de l’Algérie, le père Bernard n’est plus !

La nouvelle du décès du Père Bernard De Monvallier s’est vite répandue sur le réseau social de Facebook et n’a pas laissé indifférents, ceux qui l’ont connu. On savait qu’il était malade et se rendait souvent à Limoges pour se soigner. L’âge et la maladie ont eut raison de lui en ce mois de Mars 2020 et nous avons une pieuse pensée pour lui. Le père Bernard est connu comme étant un brave Monsieur ayant œuvré dans la lutte contre la précarité à Mostaganem et c’est un fervent défenseur de la cause algérienne durant la lutte de révolution. C’est un ancien appelé de l’armée Française et membre de l’Association des Anciens Appelés en Algérie et leurs amis. Il s’est confié à « Réflexion » précisant que : « cette Association a été créée par quatre (4) anciens appelés en Algérie, rejointe par d’autres anciens appelés de toute la France, et de sympathisants, dont des pieds noirs progressistes. En 2010, l’« Association des Anciens appelés en Algérie contre la Guerre (’AAAACG) comptait déjà plus de 230 personnes », Il a ajouté, que ; « elle a été constituée pour agir dans le cadre de la réconciliation et a pour objectif de lutter contre l’oubli, pour la vérité et mettre en lumière l’absurdité des guerres, car nous, anciens appelés nous savons ce qui en résulte, de par les horreurs dont nous avons été témoins. « L’association en question répond à de nombreuses sollicitations, venant des écoles, des lycées pour expliquer l’absurdité de la guerre et faire comprendre aux jeunes français que la guerre d’Algérie est une guerre coloniale ».Pieux et respectueux des autres croyances ,il ne s’est jamais embarrassé de militer dans l’AAAACG , contre la Guerre ».Il aimait l’Algérie dont il a visité ses région et connait bien Mostaganem qu’il aime et dans laquelle il faisait des randonnées pédestres avec des jeunes marcheurs; aimé de tous, c’était un homme sensible, de grande bonté, et apprécié par les Mostaganemois. Cet ami inconditionnel de l’Algérie et amoureux de Mostaganem, a tiré sa révérence en ce mois de mars 2020 laissant derrière lui le souvenir d’un homme cultuel, correct, respectable et respectueux. Reposes en paix, Père Bernard de Monvallier….