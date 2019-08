Un Député, baron du pillage de sable !

Il avait bénéficié d’un projet de réalisation d’un investissement Touristique sur les côtes de Jijel. Ce député de Jijel dont le nom n’a pas été rendu public. Ainsi, sur papier, il s’agissait de la construction d’un hôtel avec toutes les commodités, mais aussi des bungalows et des espaces de détente. Mais ça, c’était sur papier. Dans la réalité, selon ce que rapporte le site Ennahar Online, le député avait mobilisé des dizaines de camions et du matériel d’extraction de sable. Et ce sont des milliards exonérés d’impôts, qu’il se serait mis dans la poche, sans trop d’efforts, en délestant une des plus belles côtes du pays de son sable ! Le parlementaire a été arrêté récemment par les services de sécurité. Son audition est attendue avec impatience. Les révélations qu’il pourrait faire sur les complicités dont il a bénéficié pourrait bien mener à un des plus grands scandales qu’aura connu cette wilaya !