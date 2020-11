Un Algérien au cœur des essais cliniques de Pfizer

Salim Bouguermouh, directeur associé de la recherche chez Pfizer, est au cœur des essais cliniques du vaccin contre le coronavirus Covid-19, développé par la firme pharmaceutique américaine. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Alger a félicité le chercheur algérien pour sa collaboration au développement du vaccin contre le coronavirus. « Félicitations au chercheur algérien Dr Salim Bouguermouh, qui faisait partie de l’équipe qui a développé un candidat vaccin Covid-19 à base d’ARNm! », a indiqué la représentation diplomatie américaine. Le Dr Bouguermouh, qui est directeur associé de la recherche et du développement cliniques sur les vaccins à la société pharmaceutique américaine Pfizer, est diplômé de la faculté de médecine de l’Université d’Alger en 1996, puis a effectué ses recherches postdoctorales à la Harvard Medical School, a rappelé la représentation diplomatique américaine qui a dressé le portrait du chercheur algérien. Le 9 novembre, Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé que leur étude de vaccin de phase III avec plus de 43 000 volontaires était efficace à plus de 90% dans la prévention de l’infection par Covid-19.