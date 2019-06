Un Algérien arrêté en Egypte pour ‘’Yetnahaw Ga3’’

En plus des maillots, des écharpes et des drapeaux, les supporters Algériens qui se sont déplacés en Egypte pour soutenir l’Equipe nationale ont emmené le célèbre slogan « Yetnahaw Ga3 ». Ce qui n’a visiblement pas plu aux autorités égyptiennes. En effet, la police égyptienne a arrêté un Algérien, originaire de la wilaya de Mascara, qui a brandi une banderole sur laquelle était écrit le slogan « Yetnahaw Ga3, selon le correspondant de la chaîne Ennahar. L’homme en question serait originaire de l’ouest du pays, plus précisément de Mascara. S’appuyant sur les lois de la FIFA qui interdisent tout lien entre le football et la politique, la police égyptienne a, ainsi, décidé de procéder à son arrestation. L’incident s’est passé en marge de la rencontre entre la sélection nationale et le Kenya et qui s’est soldée par la victoire des Verts 2-0.Aux dernières nouvelles nous avons appris que l’ambassade d’Algérie en Égypte, est intervenue dans l’affaire pour éviter la poursuite judiciaire à l’encontre du supporter.