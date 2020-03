UTILISATION DE MATIERES PREMIERES PERIMEES : Le ministre du commerce dénonce les tricheries

Après avoir annoncé mardi que deux grandes laiteries à Béjaïa et Blida ont été prises en flagrant délit d’utilisation de matières premières périmées, le ministre du Commerce, Kamel Rezig a accusé le même jour, en fin de journée, d’autres laiteries de tricheries. Le ministre du commerce s’est exprimé sur sa page Facebook. « Je remercie les directions du commerce de Blida, Batna et Médéa. A Blida, une deuxième laiterie a été prise en flagrant délit de tricherie en utilisant des matières premières périmées. A Batna, on a découvert une laiterie qui triche en utilisant des matières premières périmées, et une autre laiterie qui active sans le certificat sanitaire obligatoire.» Le ministre du Commerce a révélé qu’à Médéa, les éléments de la Direction de la concurrence et des prix de la wilaya ont découvert «une laiterie qui active sans respecter les règles d’hygiène légales et obligatoires.» M. Rezig a précisé que toutes ces affaires ont été portées devant la justice, sans pour autant donner plus de détails sur les laiteries incriminées.