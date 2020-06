UTILISATION DE L’HYDROXYCHLOROQUINE : Le ministre de la santé Benbouzid affirme son efficacité

Le professeur Benbouzid a également précisé que « l’augmentation du nombre de laboratoires de diagnostic virologique, passé de 1 à 26 laboratoires accrédités, la disponibilité des kits de dépistage en quantité suffisante ainsi que l’intensification des enquêtes épidémiologiques ciblées avaient contribué à la détection de davantage de cas d’infections au cours du dernier mois », soulignant que « le stock actuel en moyens de protection, de prévention et de traitement reste suffisant ». Selon la même source, Benbouzid a en outre salué « la contribution de l’Armée nationale populaire (ANP) à la lutte contre la pandémie à travers la mobilisation de tous ses moyens afin de répondre aux besoins du secteur de la santé ». Dans son intervention, le président de la République s’est dit « satisfait quant à l’amélioration progressive relevée en matière de lutte contre la propagation de la pandémie de Coronavirus, mettant l’accent sur l’impératif respect des mesures préventives, notamment le port des masques de protection et le respect de la distanciation physique. » Louant les sacrifices des personnels de la santé, tous corps confondus, le président de la République a fait part « de son admiration personnelle pour eux et la reconnaissance de la nation pour leurs sacrifices, soulignant qu’ils représentent le symbole du sacrifice et que l’Algérie en est fière et ne les oubliera jamais ».