USURPATION DE L’IDENTITE DE RESPONSABLES DE L’OPGI A TIARET : 2 personnes arrêtées en flagrant délit à K'sar Chellala

Notre source ajoute, que ces 2 personnes, originaires de la commune de Rechaiga, relevant de la daïra de K'sar-Chellala, étaient très habituées à roder tout près de l'unité de l'office de promotion et de gestion immobilière(OPGI) de K'sar-Chellala, situé au niveau de la cité administrative, en plein cœur de la ville. Selon la source , ces 2 personnes en question ont rencontré une femme, originaire de Zmalet-Emir-Abdelkader et lui ont déclaré qu'ils étaient responsables au niveau de l'OPGI, et que l'un d'eux s'est fait passer pour le directeur de l'agence et à ce titre, ces 2 personnes lui ont demandé la somme de 6 millions de centimes pour la régularisation du cautionnement et que son nom allait figurer sur la liste, affichée dernièrement. Notre source ajoute que les 2 personnes ont fixé un rendez-vous à la femme en question, qui devait leur remettre l'argent à 16h, soit au moment de la sortie de tous les employés de l'agence. Mais la femme s'est présentée devant le siège de l'agence, avant le temps fixé et occasionnellement ,elle a rencontré la directrice de l'agence à qui elle a demandé, si elle pouvait voir le directeur pour lui remettre le montant du cautionnement de son logement social. A sa grande surprise, la pauvre femme s'est retrouvée nez-à-nez avec la directrice qui lui annonça qu'elle était la seule responsable et que son nom ne figurait pas dans la liste affichée dernièrement. Les services de police , informés en urgence, ont pu arrêter les 2 mis en cause en flagrant délit de corruption, avec preuves à l'appui, autrement dit, le temps où la femme arnaquée, leur a remis le montant. Actuellement, les 2 personnes se trouvent au niveau du siège de la sûreté de daïra, pour complément d’enquête et seront présentées devant le procureur de la République, près le tribunal de Ksar-Chellala dans les heures à venir.